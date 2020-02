World Nutella Day: 10 curiosità sulla crema spalmabile più famosa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (Foto: Damien Meyer/AFP via Getty Images) Probabilmente, è la più amata. Di certo, è la più famosa al mondo. Stiamo parlando della Nutella, la crema spalmabile alle nocciole per antonomasia, prodotta dall’azienda piemontese Ferrero. Oggi, 5 febbraio, è il World Nutella Day: ricorrenza nata nel 2007, come si legge nel sito dedicato, grazie a Sara Rosso, una foodblogger americana appassionata di Nutella. Il giorno perfetto, insomma, per provare ricette esagerate con la mitica crema alle nocciole e per scoprire tutte le curiosità sul dolce creato nel 1964 ad Alba (Cuneo) da Michele Ferrero, che, nonostante le concorrenti e le polemiche, resta una fissazione per i golosi di mezzo mondo. 1. Il panino da record Ad agosto 2019 è stato stabilito l’ultimo record da Guinness dei Primati per quanto riguarda i panini farciti con la Nutella. A Como, per i 155 anni della Croce Rossa Italiana, ne è ... wired

