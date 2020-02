Sotto assedio le spedizioni dalla Cina: costi in aumento, non bastava il Coronavirus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le spedizioni dalla Cina sono prese d'assalto da circostanze avverse (di certo non si può dire stiano vivendo un momento felice, visto soprattutto quanto sta accadendo per via del Coronavirus). Chi compra spesso dagli e-commerce cinesi sa bene che le spese di consegna sono molto basse, se non completamente nulle. La situazione, però, è destinata a cambiare. Come riportato da 'mobiflip.de', la normativa concepita dalla Universal Postal Union allo scopo di agevolare le economie emergenti (tra cui, per l'appunto, quella cinese) potrebbe subire modifiche importanti a causa del malcontento manifestato da alcuni Paesi (gli USA, per esempio, stanno minacciando di lasciare l'unione per questo motivo). Le cause alla base degli aumenti sono più che chiare: enorme vantaggio per i rivenditori europei Chissà che non ci sia proprio questo dietro la variazione approvata di recente ... optimaitalia

