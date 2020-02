Simone Cristicchi sulle foibe: "Coltivare la memoria" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giuseppe Aloisi Il cantautore romano Simone Cristicchi interviene sulla polemica attorno alle foibe. Per l'artista l'Anpi ha al suo interno "frange estreme" L'artista Simone Cristicchi, che con "Magazzino 18" ha contribuito a raccontare il dramma degli infoibati, ha detto ancora la sua su quelle pagine di storia. Il cantante, che ha vinto Sanremo nel 2007, è anche l'autore di "Esodo", uno spettacolo teatrale, che pone l'accento sulla fuga che gli istriano-dalmati furono costretti a mettere in atto per sfuggire all'odio e all'intolleranza dei partigiani titini. E questi, soprattutto per via del convegno di ieri - quello organizzato dall'Anpi presso la biblioteca del Senato - - sono stati giorni polemici. Il Giorno del Ricordo del 10 febbraio, che è stato istituito nel 2004 durante il Governo Berlusconi, è riconosciuto ormai da tutte le nostre istituzioni. Ma il revisionismo ... ilgiornale

