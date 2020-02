Rula Jebreal la donna che in molti non volevano a Sanremo 2020 è la “cosa” migliore vista sul palco (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli italiani si sa, hanno la memoria corta. Ma oggi è giusto ricordare che, in preda a populismi e isterismi vari, qualche mese fa quando il nome di Rula Jebreal era stato accostato al Festival di Sanremo era montata una indignazione che ancora oggi fatichiamo a spiegarci. Polemiche delle quali noi qui, su Ultima Notizie Flash, non abbiamo mai parlato perchè non ne comprendevamo il senso. Ma si sa, Sanremo è così, la polemica ancora prima di sapere anche solo quello che succederà sul palco è all’ordine del giorno e un bersaglio bisogna sempre trovarlo. A Sanremo 2020 LA COSA migliore DELLA PRIMA SERATA E’ IL MONOLOGO DI Rula Non è finita qui perchè dopo la conferma di Rula al Festival ecco altri temi: quanto prenderà, di che cosa parlerà, perchè deve venire proprio lei per parlare di violenza sulle donne...Ecco forse Rula ieri con il suo monologo che ha fatto in ... ultimenotizieflash

