Ricetta per le crepes come prepararle in pochi minuti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Oggi vi proponiamo un grande classico della cucina francese, ma in versione light: le crepes. La preparazione è veloce e senza burro, così non c’è neanche la preoccupazione di ingrassare. Ingredienti Farina: 250 gr Uova: 3 Latte: mezzo litro Sale: 1 pizzico Olio di semi di arachidi Preparazione Setacciate la farina in una ciotola e versateci lentamente il latte. Sbattete con una frusta in modo veloce e aggiungete un pizzico di sale. Rompete le uova, versate nel composto e continuate a mescolare. Lasciate riposare almeno per trenta minuti prima di cuocere: trascorso questo tempo ungete la padella con l’olio e quando sarà ben calda, versate il composto e distribuitelo in maniera uniforme su tutta la superficie della padella. Appena un lato sarà dorato, giratela e fate cuocere anche dall’altro lato. Tempo di ... velvetgossip

FrancescoBonif1 : L’ FMI bastona l’Italia: la crescita è troppo lenta e il reddito di cittadinanza va cambiato. Sabato e domenica a… - gorhol35 : RT @EricaDoddo: 'Che misteriosa ricetta conoscono i gatti per saper dosare in modo così perfetto dolcezza e crudeltà, timidezza e aggressiv… - AvonMondo : Ecco a voi la nuova linea all’avocado Avon Care! L’avocado è l’alleato della tua pelle,per questo merita di essere… -