Prescrizione, Conte spinge per l’accordo e striglia i partiti di maggioranza (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Governo senza accordo sulla Prescrizione, Conte prova a prendere in mano le redini della situazione strigliando le principali forze di maggioranza. Prescrizione, scende in campo Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio prova a traghettare la maggioranza fuori dalla crisi alimentata soprattutto da Italia Viva, che in maniera decisamente esplicita ha mandato un monito a Bonafede, invitato a fermarsi per evitare di andare in minoranza in Aula. Prescrizione, Conte scende in campo e striglia le forze di maggioranza Il premier ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e ha iniziato a bacchettare tutte le forze di maggioranza. Nel mirino di Conte c’è ovviamente Matteo Renzi, che continua a minacciare la stabilità dell’esecutivo a suon di ultimatum e dichiarazioni degne di un leader dell’opposizione. Ma la strigliata tocca anche al Movimento 5 ... newsmondo

