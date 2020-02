Pago difende Serena Enardu e attacca Fabio Testi: “Battuta di cattivo gusto” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pago attacca Fabio Testi e difende Serena Enardu al GF Vip: “Battuta di cattivo gusto” Nella notte, Pago ha attaccato Fabio Testi e ha difeso Serena Enardu. L’ex protagonista di Temptation Island Vip ha ricordato, parlando con Barbara Alberti, i commenti di Fabio Testi sul suo rapporto con Serena Enardu: “Lui ha fatto quella battuta di cattivo gusto. Io accetto tutto ma non c’è bisogno di rimangiarsela, può scappare ma non serve giustificarsi”. Pago si è riferito al fatto che nella scorsa puntata l’attore ha definito la loro una situazione privilegiata che invidia e che vorrebbe vivere anche lui. Poi ha criticato anche il fatto che Pago e Serena al GF Vip hanno costruito una capanna che ha garantito ai due di ottenere un po’ di privacy, lontani dagli occhi indiscreti del Grande Fratello Vip. Ci sarà un nuovo confronto tra Pago e Fabio ... lanostratv

