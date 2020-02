MotoGP, Test Sepang 2020: il segreto di Marc Marquez. Una fame di vittorie senza eguali e il record di Agostini sullo sfondo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Poche ore fa a Giacarta, in Indonesia, si sono finalmente tolti i veli alla nuova Honda RC213V sulla quale i due fratelli Marquez cercheranno di vincere il nono titolo mondiale costruttori degli ultimi dieci anni. I due piloti, entrambi campioni del mondo il carica nella MotoGP e nella Moto2, sono attesi a Sepang per scendere in pista questo fine settimana nei primi Test pre-stagionali che serviranno a ritrovare il feeling con il mezzo e con la pista ad un mese dall’opening stagionale che sarà ancora una volta in Qatar. Il 2020 sarà l’ottava stagione per Marc nella categoria madre del motomondiale, tutte quante passate tra le mura amiche della casa giapponese, un binomio roccioso, elettrizzante e invincibile dal quale sono scaturiti numeri impressionanti come cinquantasei successi di Gran Premio e sei titoli iridati. In questo periodo solamente il fuoriclasse australiano ... oasport

