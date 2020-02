Maltempo Milano: albero cade su un passante in strada (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A causa del forte vento un albero e’ caduto addosso a una passante nella zona sud di Milano, in via Cornelio Tacito. Intorno alle 15.30 l’albero si e’ sradicato e ha schiacciato la donna, di 45 anni. E’ occorso l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberarla. Il personale del 118 l’ha subito portata all’ospedale San Raffaele con diversi traumi ma non in pericolo di vita. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la giornata per alberi caduti, tegole e cornicioni pericolanti. Proprio per la caduta di alberi, o di transenne, sono stati chiusi alcuni tratti stradali.L'articolo Maltempo Milano: albero cade su un passante in strada Meteo Web. meteoweb.eu

fanpage : #Maltempo, donna schiacciata da un albero - ComuneMI : Allerta arancione a partire dalle prime ore della mattinata di domani. Il Comune ha quindi attivato la sala operati… - Mariari30057064 : RT @fanpage: #Maltempo, donna schiacciata da un albero -