LG non parteciperà al MWC a causa del coronavirus cinese (Di mercoledì 5 febbraio 2020) LG non parteciperà al MWC di Barcellona a causa del coronavirus cinese, l’intento della società sarebbe quello di preservare la salute dei propri dipendenti e salterà la fiera tecnologica dedicata al mobile.Il Mobile World Congress aprirà i battenti il prossimo 24 febbraio e sono tante le novità attese anche se i top di gamma più chiacchierati, la serie S20 e il Galaxy Z Flip di Samsung saranno presentati l’11 febbraio.La più grande fiera mobile del mondo non ha avuto molte defezioni, quella di LG è certamente la più importante, che non ha comunque dispositivi da presentare.LG non parteciperà al MWCIl coronavirus cinese ha fermato le fabbriche cinesi fino al 9 febbraio, per ora, poi bisognerà capire quali saranno gli sviluppi del virus.La Spagna, sede del MWC, è lontana dalla Cina, ma il nuovo virus ha messo in allarme chi viaggia ed ha contatti con persone di tutto il ... pantareinews

you_trend : ?? Il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l'Unione europea. Non parteciperà alle prossime elezioni europee, e i 73… - giannifioreGF : #LG non parteciperà al #MWC a causa del #coronavirus cinese - peppe9014 : Ma padre Denver non parteciperà alla scena? Lui serve per dare consigli a Paolo e Clizia. #GFVIP -