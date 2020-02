Le stranezze del calendario di Serie A: l’Inter gioca due volte in 24 ore, la Juve nemmeno una (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Recentemente abbiamo assistito alle lamentele di Jurgen Klopp, manager del Liverpool, per i troppi impegni ravvicinati nel calendario della Football Association. I Reds si sono “ribellati” schierando sia in Coppa di Lega che in Fa Cup l’Under 23. Polemiche in Inghilterra per questa scelta. E allora cosa dovrebbe fare l’Inter, costretta a giocare due volte di fila nel prossimo weekend? Sì, almeno secondo l’edizione odierna di “Repubblica”. Juve-Fiorentina, Commisso rincara la dose: “si sono verificati dei fatti. Dragowski furioso nello spogliatoio” Nei mesi scorsi ci siamo abituati alle lamentele di Conte per la mancanza di alternative e la rosa troppo corta. Il mercato di gennaio ha portato in nerazzurro elementi di esperienza e qualità, andati ad arricchire la gamma di scelte dell’allenatore ex Juventus in vista della seconda parte ... calcioweb.eu

