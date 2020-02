Inter-Milan, Eriksen sfida i rossoneri: “Non temo nessuno, la classifica parla chiaro” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Inter Milan- Pochi dubbi, tante certezze e voglia di recitare subito una parte da protagonista con la nuova maglia nerazzurra. Eriksen, Intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per lanciare il guanto di sfida al Milan in vista del derby di Milano. “Milan? Non li temiamo, la classifica parla chiaro”. Poi una … L'articolo Inter-Milan, Eriksen sfida i rossoneri: “Non temo nessuno, la classifica parla chiaro” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

