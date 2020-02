Il Mattino: la Procura Federale apre un’indagine sui cori contro i napoletani a Genova (Di mercoledì 5 febbraio 2020) il Mattino dà quest’oggi la notizia che anche la Procura Federale si è mossa per i cori della curva della Sampdoria contro i napoletani di lunedì sera. L’indagine, che potrebbe durare un mese, rischia di tradursi in una nuova multa per la Samp dopo quella già decisa dal Giudice Sportivo. Ma il rischio maggiore è che la Sampdoria potrebbe esser condannata per responsabilità oggettiva legata al comportamento dei propri sostenitori. Infatti, la Procura è intenzionata a valutare quello che è stato il comportamento del club ligure, guardando ai richiami fatti arrivare dallo speaker dello stadio, indagando anche sui contatti tra la società blucerchiata e quei settori del tifo organizzato dai quali sono arrivati i cori di discriminazione razziale e territoriale. Potrebbe arrivare dunque una condanna per responsabilità oggettiva, con il conseguente deferimento della società e ... ilnapolista

