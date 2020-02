Il Consiglio di Stato dà il via libera ai rimborsi di massa per le ‘vittime’ delle tariffazioni a 28 giorni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il pronunciamento del Consiglio di Stato faciliterà la vita a tutti quei cittadini che ancora non hanno ricevuto il rimborso per quel tanto conteStato passaggio – ritenuto non leale – alle tariffe 28 giorni. I giudici hanno, di fatto, respinto il ricorso presentato da Vodafone, sottolineando come le compagnie telefoniche che ancora non si sono impegnate nelle restituzioni di massa a procedere in questo senso. Alcuni operatori, infatti, avevano evaso restituzioni solamente per chi aveva fatto espressa richiesta tramite appositi moduli. LEGGI ANCHE > Le scuse di Samsung lunghe undici anni ai suoi operai morti di cancro Nel testo della sentenza del Consiglio di Stato, i giudici non usano parole tenere per definire l’atteggiamento delle compagnie telefoniche che, nel 2017, decisero in modo coatto di passare a tariffe 28 giorni al posto di quelle cadenzata dal normale ... giornalettismo

