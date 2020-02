Harry Potter Wizards Unite: I contenuti di Febbraio 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Questo Febbraio in Harry Potter: Wizards Unite, i giocatori dovranno aiutare a riportare il romanticismo nel mondo magico, mentre la Calamità tenta di far riemergere ricordi di lutti e separazioni. Questo mese, i nuovi eventi presenti nel gioco includono: Evento Brillante “Attimi più tenebrosi”, parte 2: 4-11 FebbraioContinua a onorare la memoria di Silente riportando gli oggetti brillanti smarriti legati ai ricordi chiave della sua lotta contro Voldemort, incluso il Pensatoio.Harry Potter Book Night 2020: 5-7 FebbraioIl tema della Harry Potter Book Night di quest’anno è il Torneo Tremaghi. Celebra il classico torneo di magia completando incarichi speciali in cui troverai le Uova di Drago, il Calice di Fuoco Smarrito e molto altro.Evento “Follemente Innamorati”: 11-12 FebbraioEvita le avance di molteplici Stranezze ... gamerbrain

