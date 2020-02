Ciao ciao, rughe: 5 rimedi naturali (e a costo zero) per una bella giovane, liscia e luminosa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il tempo passa. E va veloce. Ce ne accorgiamo giorno dopo giorno quando, quando guardando il nostro viso notiamo ogni volta un piccolo segno nuovo. Una ruga in più. È la nostra storia, anche quella ruga. Ma è anche qualcosa che ci fa sentire meno belle. E allora perché non prenderci cura di noi stesse preparando delle ‘pozioni’ anti-rughe con gli ingredienti che abbiamo in casa? Le ricette della nonna hanno sempre un certo fascino e, visto che perle rughe le abbiamo provate praticamente tutte, perché non provare anche queste? Ne vale la pena. Ecco 5 rimedi della nonna per appianare le rughe, avere una pelle più bella, liscia e luminosa e piacerci di più. Lo sapevi che con il lievito di birra si può preparare una maschera per ringiovanire la pelle? Cosa ti occorre: mezzo bicchiere di yogurt bianco, un cucchiaio di lievito di birra in polvere e uno di succo fresco di mela. Mescola gli ... caffeinamagazine

StefanoGuerrera : MA CIAO ACHILLE LAURO #sanremo2020 - IlContiAndrea : Che classe e che talento. Ciao a tutti #TizianoFerro #Sanremo2020 - capuanogio : Ciao #SanSiro, #Milan e #Inter hanno convinto il Comune di Milano. Ci sarà la demolizione parziale dello stadio che… -