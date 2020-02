Animal Crossing: New Horizons non supporterà il trasferimento dei salvataggi tra Nintendo Switch, svelate le dimensioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Animal Crossing New Horizons non consentirà agli utenti di trasferire i dati di salvataggio tra diverse console Nintendo Switch.Le scansioni della brochure di download del gioco sono emerse online, rivelando che il gioco non supporta il trasferimento di dati tra Switch. Il mancato supporto dei dati utente e di salvataggio è probabilmente correlato al titolo che consente di creare solo un'isola per console Switch e l'unico modo per trasferire i dati sarebbe quello di sovrascrivere ogni profilo sulla console Switch di destinazione.New Horizons non è il primo titolo sulla piattaforma ibrida a bloccare il trasferimento dei dati su un'altra console, poiché era già successo con Yu-Gi-Oh: Legacy of the Duelist. Oltre a questo è stata svelata la dimensione del gioco, che si attesta intorno ai 6,2 GB, nonché il supporto a diversi Amiibo.Leggi altro... eurogamer

