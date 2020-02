Video prendono in giro disabili, indignazione e polemiche a Mondragone (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUna serie di Video pubblicati sul profilo Instagram «Welcome to Mondragone», che prendono in giro dei disabili del posto, sta scatenando polemiche nel comune del litorale casertano. C’è il disabile che conta i chewing gum e che viene deriso perché ha i pantoloni bagnati di urina, un altro che viene malmenato in strada, un altro ancora spaventato mentre è in bici, e poi il disabile spinto a pronunciare parole volgari su richiesta di colei che filma. Video – sono circa una quarantina – che molti cittadini Mondragonesi chiedono ora di rimuovere con urgenza, tanto che è partita la segnalazione alle forze dell’ordine. Il profilo, con 581 follower e visibile a tutti gli utenti di Instagram, è stato aperto il 9 dicembre scorso e da allora i Video sono diventati virali; un fenomeno alimentato dagli stessi follower, che commentano ... anteprima24

