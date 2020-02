Venezia: Dittico Barber-Bartók alla Fenice (Di martedì 4 febbraio 2020) E' stato il best-seller Traviata a dare l'avvio alle rappresentazioni del 2020 nel celebre teatro di Campo S.Fantin, ma dal 17 gennaio e fino al 25 si è potuto assistere alle cinque recite del Dittico A Hand of Bridge di Samuel Barber e IL castello del principe Barbablù di Béla Bartók. A Hand of Bridge del compositore americano Samuel Barber (1910-1981) è verosimilmente l'opera più breve regolarmente eseguita in un palcoscenico lirico. La ‘brevità' di questa composizione è legata alla sua (...) - Musica e Spettacoli / Venezia, Teatro, No logo, Teatro La Fenice feedproxy.google

