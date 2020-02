The Falcon and the Winter Soldier: Disney+ annuncia la data di uscita (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Anthony Mackie e Sebastian Stan sono i protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier e ora è stato annunciato il mese in cui debutterà la serie. The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel prodotta per Disney+ ha ora una data di uscita, piuttosto approssimativa: il progetto arriverà in streaming nel mese di agosto! Dopo le prime immagini contenute nello spot che ha debuttato durante il Super Bowl 2020, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger, ha ora aggiornato i fan sul primo degli show prodotti ispirandosi ai fumetti. The Falcon and the Winter Soldier avrà come protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan e racconterà le avventure di Sam e Bucky dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame. I due protagonisti uniranno infatti le forze e vivranno ... movieplayer

