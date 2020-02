Shannen Doherty in lacrime | “Il cancro è tornato | purtroppo è al quarto stadio”

Shannen Doherty - l’attrice di ‘Beverly Hills’ sta male : “Il cancro è tornato” : Shannen Doherty famosa per aver interpretato Brenda in ‘Beverly Hills’ e Prue in ‘Streghe’ è di nuovo malata. Come è ben noto, nel 2015 l’attrice americana aveva informato i fan di aver un cancro al seno. La sua battaglia, seguita molto anche dai media, è stata durissima. Una lotta che ha messo a dura prova la stessa attrice uscendone vincente poi tre anni fa, quando comunicò felicemente ai migliori tabloit la ...

La star di Beverly Hills Shannen Doherty : “Il cancro è tornato. È al quarto stadio” : La star di Beverly Hills Shannen Doherty: “Il cancro è tornato. È al quarto stadio” Shannen Doherty, star del telefilm cult degli anni Novanta Beverly Hills 90210 ha annunciato in tv che il cancro al seno, contro il quale lottava dal 2015, è tornato. Tre anni fa l’attrice, che interpretava Brenda Walsh nella serie tv, aveva annunciato che il tumore era in remissione. “Il cancro è tornato. È al quarto stadio”, ha ...

