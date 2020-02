Sanremo 2020, Jonathan Kashanian svela un retroscena su Francesca Sofia Novello (Di martedì 4 febbraio 2020) Jonathan Kashanian svela un retroscena sulla partecipazione di Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020. La fidanzata di Valentino Rossi è fra i protagonisti più discussi di questa edizione del Festival condotta da Amadeus. Classe 1994, lavora come modella da quando aveva solamente 16 anni ed è una star di Instagram. Da circa due anni è legata al pilota di MotoGp, dopo un incontro romantico avvenuto in pista dove lei vestiva i panni di ombrellina. La Novello ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata e per moltissimo tempo non ha parlato pubblicamente della sua relazione con Valentino Rossi. Riservata e a tratti timida, Francesca è stata spesso al centro del gossip per via della sua love story con il pilota. A svelare qualcosa di più sulla modella è stato in queste ore Jonathan Kashanian. L’esperto di gossip di Detto Fatto ha infatti rivelato un retroscena sulla ... dilei

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -