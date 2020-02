Sanremo 2020: i cantanti, gli ospiti e la scaletta della prima serata (Di martedì 4 febbraio 2020) (Foto: Daniele Venturelli/Getty Images) Dopo polemiche, discussioni e passi indietro, il 70esimo Festival della Canzone italiana è finalmente pronto a partire. Abbiamo già approfondito i nuovi nomi di questo Sanremo e, soprattutto, alcuni dei possibili pretendenti al titolo. La prima serata attaccherà alle 20.40 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, e proseguirà fino all’una di notte. Sul palco del Teatro Ariston saliranno 12 dei 24 big in gara, e sul fronte “nuove proposte” quattro degli otto partecipanti (al contrario dello scorso anno, durante il quale big e nuove proposte concorrevano insieme, tanto che Mahmood, il vincitore dell’edizione 2019, arrivava dalla selezione di Sanremo Giovani). Rula Jebreal e Diletta Leotta saranno le prime due presenze femminili delle 10 scelte che Amadeus alternerà per tutte le cinque puntate, che insieme al direttore artistico, oltre a Tiziano Ferro e ... wired

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -