Sanremo 2020, finale Giovani con esibizioni registrate, Tecla: "Non è giusto" (Di martedì 4 febbraio 2020) L'esibizione dei due finalisti della sezione Giovani del Festival di Sanremo andrà in onda registrata durante la serata finale (venerdì): ad annunciarlo è la Fimi, la Federazione dell'industria musicale, che parla di "schifezza" e "pagliacciata", protestando contro una modifica al regolamento "resa nota ieri sera alle 23"."I Giovani sono sempre più maltrattati", attacca Enzo Mazza, ceo di Fimi. "Adesso c'e' la schifezza della finale dei Giovani per la quale manderanno la registrazione dell'esibizione dell'artista in semifinale. Una pagliacciata . E pensare che avevamo fatto progressi l'anno scorso":Sanremo 2020, finale Giovani con esibizioni registrate, Tecla: "Non è giusto" pubblicato su TVBlog.it 04 febbraio 2020 12:17. blogo

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -