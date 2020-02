Profitti da record per Capcom grazie alle vendite digitali di Monster Hunter World, Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 (Di martedì 4 febbraio 2020) Capcom ha annunciato i risultati finanziari dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2019, conclusosi il 31 dicembre. Nella tabella visibile più in basso, potete vedere come le vendite siano diminuite del 13,6% su base annua. D'altra parte, il reddito operativo (Profitti) è cresciuto di un enorme 37,1%Questo è il profitto più alto registrato alla fine del terzo trimestre di un anno fiscale nell'intera storia di Capcom. Il comunicato stampa di accompagnamento includeva una spiegazione approfondita dei risultati."Monster Hunter World: Iceborne (per PlayStation 4 e Xbox One), il nostro titolo di punta per l'attuale anno fiscale, ha distribuito oltre 3,2 milioni di unità in tutto il mondo, supportato da una popolarità costante. Inoltre, il profitto è migliorato grazie alla continua popolarità dei maggiori titoli del catalogo, in particolare nei mercati esteri, e grazie alla crescita delle ... eurogamer

