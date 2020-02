Narcos e titolare di un ristorante in via Posillipo (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNaspoli – Al centro degli affari malavitosi dei Narcos che facevano affari tra Napoli e Roma c’era Ciro Capasso, ritenuto vicino al clan camorristico degli Scissionisti nonché all’ala affaristica dei Contini del rione napoletano dell’Arenaccia. Lui è tra i principali esponenti dell’organizzazione di Narcos sgominata oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli che ha portato a 24 arresti. La sua famiglia, al pari di altri cinque nuclei familiari dei soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari, sono risultati beneficiari del reddito di cittadinanza. Tra i sequestri, anche le società di gestione del noto ristorante ‘Tufò‘ di Napoli nella zona chic di via Posillipo. Capasso, che negli anni ha operato a favore dei clan come vero e proprio broker del narcotraffico, dopo aver subito una grave crisi finanziaria per la perdita ... anteprima24

