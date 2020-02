MotoGP: confermata la sospensione per doping per Andrea Iannone (Di martedì 4 febbraio 2020) Il controllo antidoping a Sepang, per il GP di Malesia lo scorso 3 novembre 2019. La positività, la richiesta delle controanalisi e la conferma. Una situazione davvero da dimenticare quella di Andrea Iannone, pilota dell’Aprilia Racing Team Gresini. Per il 30enne nativo di Vasto oggi è arrivata da parte della Federazione Motociclistica Internazionale la conferma della sospensione. Le parole della FMI: “Il procedimento è ancora in corso fino a quando non viene presa una decisione. Il signor Andrea Iannone rimane provvisoriamente sospeso fino ad allora ed è quindi escluso dalla partecipazione a qualsiasi competizione motociclistica o attività correlate fino a un ulteriore avviso”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ... oasport

