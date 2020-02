Mogol: "Siae non è tassa, ma compenso per chi lavora per la cultura" (Di martedì 4 febbraio 2020) Genova, 4 feb.(Adnkronos) - "La Siae è una grande organizzazione, nata 138 anni fa per dare la possibilità a chi si impegna nella cultura di vivere. Non è una tassa, è il compenso dato a coloro che lavorano per la cultura. Un euro speso per la cultura vale quattro euro per l'economia. E' qualcosa ch liberoquotidiano

SIAE_Official : 'Un euro speso per la cultura equivale a quattro euro per tutta l'Economia: ricordiamocelo sempre.' Queste le par… - SIAE_Official : Sul palco di #CasaSIAE il Presidente #Mogol, il dg @g_blandini e il sindaco di Sanremo @A_Biancheri per raccontare… - EnricoNigiotti : Per il terzo anno consecutivo torna a Sanremo, Casa SIAE. Oggi, martedì 4/2 è stata inaugurata, dal Presidente SIAE… -