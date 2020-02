**Migranti: Salvini, ‘Aspetto con gioia di andare a processo, M5S cambia idea ogni 5 minuti’** (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – “Il ministro D’Incà annuncia che il M5S voterà per l’autorizzazione a procedere? Non mi sembra una grande novità. Sono l’unico politico che aspetta di andare al processo con gioia. Sto preparando il vestito bello, voglio vedere quel giudice che ritiene che l’avere difeso il mio paese sia un crimine”. Lo ha detto Matteo Salvini a Palermo. “Mi spiace per i 5 stelle che per amore di poltrona cambiano idea ogni cinque minuti”.L'articolo **Migranti: Salvini, ‘Aspetto con gioia di andare a processo, M5S cambia idea ogni 5 minuti’** Meteo Web. meteoweb.eu

**Migranti : Salvini - ‘chiederò che Giunta Senato mi mandi a processo’** : Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Amici, ho deciso. Sulla vicenda Gregoretti, domani chiederò a chi è chiamato a farlo, dunque anche ai Senato ri della Lega, di votare per mandarmi a processo. E la chiariamo una volta per tutte. Dovranno trovare un tribunale molto grande, sarà un processo contro il popolo italiano”. Lo annuncia in un post su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini . L'articolo **Migranti : Salvini , ...

**Migranti : Zingaretti - ‘dl Salvini si cambiano a gennaio’** : Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “I decreti Salvini si cambiano, come ha già annunciato la ministra dell’Interno Lamorgese, a gennaio. Forse si sarebbe potuto fare prima ma siamo entrati dentro il tunnel della legge di bilancio e non è stato possibile”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Otto e mezzo su La7.“Però non chiamiamoli ‘decreti sicurezza’ perché con la sicurezza non avevano ...

