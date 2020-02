Juventus-Inter data, orario, programma e tv: quando si gioca la sfida scudetto di Serie A (Di martedì 4 febbraio 2020) Domenica primo marzo si terrà la sfida decisiva per le sorti della Serie A 2019-2020 di calcio. L’Inter di Antonio Conte, infatti, sarà in scena quel giorno allo Juventus Stadium, alle 20.45, contro la Juventus di Maurizio Sarri. Manca meno di un mese, dunque, e in precedenza sono in programma altre tre giornate. L’Inter, attualmente seconda a tre punti dalla Juve, ha un calendario d’avvicinamento al big match veramente ostico. Domenica 9, infatti, i nerazzurri dovranno affrontare il Milan nel derby. Domenica 16, invece, sarà la volta della Lazio, attualmente terza in campionato, mentre domenica 23 toccherà alla Sampdoria. La Juventus, dal canto suo, dovrà vedersela sabato 8 a Verona con l’Hellas, domenica 16 con il Brescia e, infine, sabato 22 con la Spal. I bianconeri, quindi, rischiano di lasciare decisamente meno punti per strada. Per quanto concerne la ... oasport

