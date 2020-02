Juventus, buone notizie per Chiellini: oggi parzialmente in gruppo (Di martedì 4 febbraio 2020) Procede al meglio il recupero di capitan Giorgio Chiellini dopo la rottura del legamento crociato: il report dell’allenamento della Juventus Giorgio Chiellini è al lavoro per lasciarsi alle spalle la rottura al crociato dello scorso agosto. Il capitano della Juventus, come si legge dal comunicato bianconero, ha svolto parte della seduta di allenamento insieme al resto del gruppo. La squadra si sta preparando per la sfida di Serie A in trasferta contro l’Hellas Verona. La Vecchia Signora spera di poter tornare a contare sul proprio leader il prima possibile. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

