Infortunio Chiellini, in campo per il big match: rientro a breve (Di martedì 4 febbraio 2020) Infortunio Chiellini – Stagione travagliata per il capitano bianconero. Il numero 3 ha saltato tutta la prima metà di stagione per via di un brutto Infortunio al ginocchio. Dopo di lui anche Demiral, che lo stava sostituendo egregiamente. Adesso però sembra arrivato il momento di tornare in campo. Buone notizie per Sarri per quanto riguarda l’esperto difensore e capitano della Juventus. Giorgio Chiellini sta per tornare, e lo farà nel momento chiave della stagione. Infortunio Chiellini, ecco quando tornerà Il nome nuovo della Juventus si ricollega al passato ed è quello di Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero, infatti, è rientrato all’interno della lista UEFA diramata dai bianconeri. Dopo cinque mesi è cambiato tutto e il giocatore cercherà di recuperare al meglio per il mese di marzo. Leggi anche: Sanè Juventus, conferme dall’Inghilterra: Paratici studia il ... juvedipendenza

