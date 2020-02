Il TAR conferma una multa da 4.5 milioni di euro a Wind Tre per pratiche commerciali scorrette (Di martedì 4 febbraio 2020) Il TAR conferma la multa all'operatore Wind Tre per pratiche scorrette sulla connettività 4G e su alcune offerte per la fibra L'articolo Il TAR conferma una multa da 4.5 milioni di euro a Wind Tre per pratiche commerciali scorrette proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

rep_palermo : Palermo, il Tar conferma lo stop alla Ztl [aggiornamento delle 17:28] - rep_palermo : Palermo, il Tar conferma lo stop alla Ztl [aggiornamento delle 17:23] - Priscil79855548 : Wind Tre: TAR conferma la multa per pratiche scorrette su opzione 4G LTE e offerte in fibra -