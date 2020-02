Il Mattino La gioia di Gattuso oscurata dal malora della sorella (Di martedì 4 febbraio 2020) Non ha avuto neanche il tempo di festeggiare ieri Rino Gattuso dopo aver battuto la Sampdoria, riporta oggi il Mattino quando è tornato negli spogliatoi ha trovato la brutta notizia: la sorella ha avuto un malore a Gallarate ed è ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio e Ringhio non se l’è sentita di uscire e di parlare della partita. È stata la moglie Monica ad avvertirlo e da quel momento il tecnico azzurro, ha smesso persino di parlare alla squadra. Cosa che avrebbe fatto da lì a poco. Il tempo di organizzarsi per capire come raggiungere la sorella. Un trauma per Ringhio la notizia: a quel punto il capo della comunicazione Nicola Lombardo lo ha invitato a restarsene nello spogliatoio e a raccogliere più notizie possibili. E al suo posto a spiegare il successo sulla Sampdoria ci ha pensato Gigi Riccio, il suo fedelissimo vice. L'articolo Il Mattino La gioia di Gattuso oscurata dal ... ilnapolista

