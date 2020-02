GF Vip, brutto colpo per Alfonso Signorini. Il risveglio del conduttore è amarissimo: cosa è successo (Di martedì 4 febbraio 2020) Lunedì 3 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena. Notizie choc che hanno fatto vacillare gli inquilini della casa e ospitate hanno movimentato una puntata che si è poi conclusa con quattro grandi nominati. Si inizia con Michele Cucuzza, l’eliminato della serata, che però rientra in casa dopo aver scoperto in studio di essere stato il protagonista di uno scherzo. Il giornalista Rai, però, finisce nuovamente in nomination insieme all’attore Fabio Testi, la scrittrice e opinionista Barbara Alberti e, per la prima volta, l’ex conduttrice Rai Adriana Volpe. La puntata è stata caratterizzata dall’uscita, non poco a sorpresa, dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorara, che da giorni sperava nell’eliminazione del pubblico per poter riabbracciare la sua . famiglia.



