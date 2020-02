GF Vip, Antonella Elia tradita dal fidanzato? Beccato con Fiore Argento [VIDEO] (Di martedì 4 febbraio 2020) La nona puntata del ‘Grande Fratello Vip’ ha messo a dura prova la serenità di Antonella Elia. Poche ore prima della diretta, il settimanale ‘Nuovo’ ha lanciato uno scoop che riguarda l’attuale compagno della showgirl torinese, Pietro Delle Piane. Una notizia scottante svelata durante la puntata, che ha anticipato l’uscita in edicola del settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Il conduttore del ‘GF Vip’ ha voluto informare rapidamente la diretta interessata con l’aiuto di un’altra concorrente. Adriana Volpe , scelta come portavoce per i suoi modi gentili e curati ha avuto il compito di riferire ad Antonella Elia quanto sta succedendo al di fuori del ‘Grande Fratello Vip’. La donna misteriosa che abbraccia appassionatamente Pietro Delle Piane, in un primo momento la sua identità sembrava esser sconosciuta ma è ... velvetgossip

