Franca Rame violentata, lo stupro citato da Rula Jebreal a Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Franca Rame violentata, lo stupro citato da Rula Jebreal a Sanremo 2020 Era il 9 marzo 1973 quando Franca Rame subì una violenza, uno stupro che la segnarono per sempre. Cinque esponenti di estrema destra la fecero salire su un camioncino con la forza e la stuprarono per ore. Le spaccarono gli occhiali, la tagliarono con una lametta, la bruciarono con le sigarette. Un gesto efferato per colpire “la compagna di Dario Fo“, che collaborava con Soccorso Rosso nelle carceri e che si era esposta sul caso Pinelli. Una donna scomoda, dunque, che parlava anche quando altri volevano tacesse. Una femminista, che aveva anche prestato la sua voce all’Organizzazione Soccorso Militare. Una donna che per alcuni doveva restare al proprio posto. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Uno stupro quello di Franca Rame che a oltre 25 anni da quell’episodio non ha avuto ... tpi

Carmela_oltre : RT @MorenoDuo: Sono Strega perché so usare la testa perché i roghi esistono ancora e io, prima o poi potrei finirci dentro Franca Rame Fr… - Sellitti_MR : RT @MorenoDuo: Sono Strega perché so usare la testa perché i roghi esistono ancora e io, prima o poi potrei finirci dentro Franca Rame Fr… - peoplexplanet : Nasce la Fondazione #DarioFo e #FrancaRame. Per ricordare queste due straordinarie persone e permettere alle genera… -