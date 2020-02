Fa squillare il cellulare al concerto. Ezio Bosso lo gela: «È come lo squarcio su un Caravaggio» (Di martedì 4 febbraio 2020) Era una serata dedicata alla poesia sulle note di Strauss, Mozart e Beethoven. Era la serata di Ezio Bosso al Teatro delle Muse di Ancona e della Form Orchestra Filarmonica, con l’oboista Francesco Di Rosa. Ma nel mezzo della magia guidata dalla bacchetta del maestro Bosso è squillato un telefono in sala. All’interruzione è seguita una lunga pausa voluta dal direttore d’orchestra che solo a alla fine dell’esecuzione si è rivolto amareggiato verso il pubblico: «È un vaso incrinato, è una emozione interrotta, è una bellezza che si scompone, peggio di una tele sfregiata. È come lo squarcio su un Caravaggio, solo che la tela si può riparare, la musica no». Non è la prima volta che il direttore d’orchestra viene interrotto dal suono dei telefoni in uno dei suoi concerti. «Capita anche all’estero», racconta in un’intervista al Corriere ... open.online

