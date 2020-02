Elisabetta Canalis, confessioni piccanti: “Farlo è importante ma dopo…” (Di martedì 4 febbraio 2020) Bellissima e da sempre riservata, Elisabetta Canalis si è trovata in poche situazioni a rilasciare delle dichiarazioni piccanti sulla vita privata. I riflettori puntati addosso non le sono mai mancati, d’altronde le sue love stories clamorose hanno fatto sempre gola alle pagine di gossip. Nonostante questo Elisabetta mantiene un’aura distaccata e tiene a bada la cronaca rosa, soprattutto da quando vive in California con suo marito Brian e sua figlia Skyler. A proposito della sua famiglia, la showgirl ha raccontato dei retroscena molto privati sulla sua vita di coppia. Al di là del gossip, Elisabetta Canalis ha lanciato un messaggio positivo e onesto, come a dire che anche una sex symbol del suo calibro affronta i cambiamenti della vita adulta. Durante l’intervista rilasciata al Panorama Wellness tra le altre cose, l’ex velina, ha parlato anche del proprio rapporto con ... velvetgossip

infoitcultura : Siri fa arrabbiare la figlia di Elisabetta Canalis: «Non mi piaci» - zazoomblog : Siri fa arrabbiare la figlia di Elisabetta Canalis: «Non mi piaci» - #arrabbiare #figlia #Elisabetta - LadyNews_ : #ElisabettaCanalis con la mascherina in Oriente per paura del #Coronavirus -