Coronavirus, colonia cinese in Africa: "80mila soggetti ai raggi X". Lo scenario più spaventoso per l'Italia (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Coronavirus si dilaga in tempo record. Ora la minaccia più pericolosa per l'Italia non è la Cina, là da dove l'epidemia arriva, bensì l'Africa. Negli ultimi dieci anni il Continente Nero è diventato un'immensa colonia cinese grazie ai 270 miliardi di dollari con cui Pechino - spiega Il Giornale - liberoquotidiano

Alessio17 : RT @Cri_Giordano: Tram. Colonia. Sono l‘unica che si è seduta di fronte a una ragazza cinese. #Coronavirusgermany #coronavirus - provaperderti : Ho messo a posto un cassetto della cucina, dentro un sacchettino trasparente e chiuso, ho trovato una colonia di co… - bruno02211955 : @marcogirgi Semplice l’Africa sta diventando una colonia cinese . Nel coronavirus sono stati trovate parti del DNA… -