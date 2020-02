Chiara Ferragni ha chiesto davvero un privée in pizzeria? Fedez replica e il ristoratore commenta (Di martedì 4 febbraio 2020) Ieri Francesco Martucci, proprietario del ristorante I Masanielli di Caserta, ha scritto su Facebook che Chiara Ferragni gli avrebbe chiesto un privée nel suo locale. Sui social si sono formati due gruppi ben distinti, da una parte quelli che hanno fatto dell’ironia sulla presunta richiesta della fashion blogger e dall’altra chi l’ha difesa. Poche ore fa però è arrivata una smentita ironica di Fedez. Il rapper ha chiarito che lui e sua moglie si trovano a Los Angeles e che quindi non hanno assolutamente chiesto un privée nella pizzeria campana. “Siamo a Los Angeles e stiamo cercando qualcuno che ci ospiti in un privée di una pizzeria di Caserta. Fateci sapere ragazzi”. Dopo la risposta di Fedez, anche il noto ristoratore ha pubblicato un nuovo status. “Scrivo sempre ciò che penso Si è alzato un polverone che praticamente non esiste Io ero ... bitchyf

