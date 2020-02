Burioni ‘blasta’ Travaglio: «Come lei sa, i titoli non li scrive l’intervistato» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il tutto era partito dalla rubrica «Ma mi faccia il piacere» che Marco Travaglio scrive il lunedì sul Fatto Quotidiano. Nel suo campionario delle frasi della settimana, il direttore della testata aveva sottolineato anche una dichiarazione dell’immunologo Roberto Burioni. Quest’ultimo aveva detto che «La migliore arma per fermare l’epidemia è isolare chi ha contratto l’infezione» nel corso di una sua intervista al quotidiano La Stampa. LEGGI ANCHE > Secondo Travaglio, ad andare in prescrizione è il processo Burioni contro Travaglio: «I titoli non li scrive l’intervistato» Travaglio aveva commentato con la solita chiosa caustica: «Fortuna che ci sono scienziati Come lui, sennò non ci arrivava nessuno». Ma Roberto Burioni non ha risparmiato la risposta sui social network, rispolverando uno dei pezzi del suo repertorio. Ovvero la famosa «blastata», quella che lo ha reso ... giornalettismo

