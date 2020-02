Azienda tedesca colpita dal virus A rischio commesse e forniture (Di martedì 4 febbraio 2020) Coronavirus, sale a 12 il numero dei contagiati in Germania dove Webasto è la prima "vittima economica" del virus, avendo dovuto chiudere sia gli impianti di Wuhan sia il quartier generale di Stockdorf (Monaco di Baviera) dopo che si è scoperto che una sua dipendente cinese in visita alla casa madre aveva contratto il virus e contagiato i colleghi tedeschi. Il presidente Englemann si sfoga: negozi e scuole rifiutano chiunque lavori per noi anche se non fa parte del gruppo a rischio contagio. Il dilagare del panico in tutto il mondo e il crollo dei consumi in Cina rischiano di avere una pesante contropartita in termini economici. Le prime stime parlano di una minore crescita cinese per 62 miliardi questo trimestre, impossibile per ora sapere quale sarà il conto finale per Pechino e per il resto del mondo, mentre sale il numero di aziende che interrompono le ... affaritaliani

