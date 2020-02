Virginia Raggi riapre a metà la metro a Barberini e nemmeno lo dice (Di lunedì 3 febbraio 2020) ATAC ha comunicato stamattina che domani riaprirà, ma solo in uscita, la stazione metro Barberini, nel centro di Roma, chiusa dalla scorsa primavera per la revisione delle scale mobili. Virginia Raggi riapre a metà la metro a Barberini e nemmeno lo dice “Le autorità competenti, a valle dell’esito positivo dei collaudi previsti alle scale mobili della stazione metro A di Barberini, hanno autorizzato la riattivazione dell’ultimo impianto. Di conseguenza domani, 4 febbraio, la stazione Barberini verrà riaperta in uscita da inizio servizio, alle ore 5.30”, si legge in una nota di ATAC. La stazione era chiusa dal 23 marzo scorso. Già dopo l’incidente alla stazione Repubblica la fermata Barberini venne chiusa per manutenzione alle scale mobili ad inizio dicembre. La fermata venne poi riaperta salvo essere “parzialmente” chiusa poco meno di una ... nextquotidiano

