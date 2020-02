Tumori: geni, terapie su misura e cellule intelligenti. I progressi della ricerca (Di lunedì 3 febbraio 2020) In Italia, nel 2019, sono stati diagnosticati più di mille casi di tumore al giorno. Ma la ricerca sta lavorando per rendere sempre più guaribili queste malattie. È un messaggio di speranza quello che viene da Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro) in occasione del World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro, indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer Control (UICC). C’è la prova di quanto sta avvenendo: la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi continua a crescere. E per il futuro, grazie agli studi nel mondo dell’invisibile, c’è da credere che riusciremo ad essere più forti contro questi nemici della salute, attraverso strade che già oggi dimostrano la loro efficacia e che vengono esplorate con sempre maggior efficacia dagli scienziati. Cos’è l’immunoterapia Si chiama immunoterapia. Ed è la modalità di cura che sfrutta ... dilei

LucaNestaOrland : RT @piersar62: Disordini al #DNA, causano l'inattivazione/la perdita di geni sopprosseri del #tumore (anti oncogeni) . Che è il meccanismo… -