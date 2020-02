Tronisti di Uomini e Donne in ritirata | Addio al trono classico (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tronisti di Uomini e Donne in ritirata: i protagonisti del trono classico sono assaliti dai dubbi prima della puntata. Staranno pensando all’Addio al trono classico? Scopriamo cosa sta succedendo. I protagonisti del trono classico di Uomini e Donne al momento sono Sara Shaimi, nella vita hostess di volo, Carlo Pietropoli, ormai vicino alla scelta, e … L'articolo Tronisti di Uomini e Donne in ritirata Addio al trono classico proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

jerrylor : Ma se gli chiedi i nomi dei concorrenti di tutte le edizioni del Grande Fratello e dei tronisti di Uomini e Donne s… - blogtivvu : Uomini e Donne, Carlo e Daniele tronisti flop: ecco per quale motivo - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Lorenzo Riccardi dice la sua sui nuovi tronisti, rivela a quale reality show vorrebbe partecipare… -