The Sinner 3 dal 6 febbraio negli Usa con Matt Bomer, e in Italia? La trama dei primi episodi (Di lunedì 3 febbraio 2020) C'è grande attesa per la messa in onda The Sinner 3 consapevoli del fatto che si tratti di una delle poche serie che riesce a fare sempre meglio nonostante l'alta qualità. Ottima e sorprendente la prima stagione con Jessica Biel, sofisticata e speciale quella con Carrie Coon ed Elisha Henig, e la terza? Le prime immagini rivelate in foto e video trailer hanno mostrato un altro intricato giallo che finirà nelle mani di Harry Ambrose (interpretato da Bill Pullman) e che avrà come protagonista Matt Bomer, chiamato ad interpretare il misterioso e bugiardo James. La messa in onda si avvicina a grandi passi visto che The Sinner 3 andrà in onda negli Usa il prossimo 6 febbraio con il suo primo episodio, ed è per questo che Usa Network ha pensato bene di rivelare le trame dei primi episodi e, in particolare, i primi tre in onda il 5, il 13 e il 20 febbraio. Le sinossi degli episodi ... optimaitalia

