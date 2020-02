Savino torna su Elisabetta Gregoraci: “Qualcuno ha preso in giro entrambi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nicola Savino torna a parlare di Elisabetta Gregoraci e spiega cosa è successo al Festival di Sanremo 2020 Nicola Savino è tornato a parlare dell’esclusione di Elisabetta Gregoraci a L’Altro Festival, il nuovo Dopofestival di Sanremo 2020 che andrà in onda solo ed esclusivamente su Raiplay. Il conduttore ha chiarito che l’ex moglie di Flavio … L'articolo Savino torna su Elisabetta Gregoraci: “Qualcuno ha preso in giro entrambi” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Savino torna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Savino torna