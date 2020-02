Sanremo 2020: tutte le interviste di Blogo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020 è iniziato. Anche quest'anno i cantanti, protagonisti della manifestazione canora più importante d'Italia, si raccontano ai microfoni del team di Blogo presente nella cittadina ligure. Giorgia Iovane, Giulio Pasqui, Massimo Galanto e il sottoscritto, Mr. Odo, hanno intercettato gli artisti in gara nella categoria Big e nella sezione Nuove proposte, per capire meglio il significato delle canzoni, approfondire le tematiche trattate, scoprire curiosità e retroscena e carpire lo stato d'animo degli artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Perché ogni canzone ha una sua storia e ogni storia ha un'interprete che vuole comunicare un messaggio.Buon Festival a tutti.ATTENZIONE: il post è aggiornato quotidianamente, fino alla fine della manifestazione, con i link alle video interviste realizzate e pubblicate su Soundsblog. Sanremo 2020 Big: interviste Achille Lauro - Me ... blogo

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -