Rita Rusic blasta Adriana Volpe: ‘Non lavora più, per lei il Grande Fratello è tutto’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quando parla Rita Rusic, ultima eliminata dal GF Vip non usa mai giri di parole per colpire l’avversario. Va dritta al punto con una precisione da cecchino. Ricordiamo la battuta fatta a Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip sulla sua silhouette (“Però sei ingrassata! Alfonso mandala qui una settimana che la metto a dieta“) e il riferimento a Giancarlo Magalli nello scontro con Adriana Volpe (“se mi devi fare la maestra come a scuola parla con Magalli”). E proprio commentando a Live non è la d’Urso (qui il video) quella discussione con Adriana Volpe, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha rincarato la dose spiegando così il motivo per cui la conduttrice e showgirl l’avrebbe presa in antipatia: “Lei quando parla guarda negli occhi, peccato che io non parlavo con lei e non mi interessava quello che stava dicendo maestrina Volpe. ... tvzap.kataweb

